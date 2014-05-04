Русский язык

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен1 заявка161 просмотр
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Задание во вложении, необходимо сделать по русскому языку 61. работа и после неё идёт задание, далее

варианты( мой 5 вариант) Кто сможет помочь пишите срок и цену за работу

10 лет назад
gadla
49 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
Kiriya
35 летКазахстан
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
$15
2 дня
Спасибо за работу. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.
Галина замечательный работодатель, никаких недопониманий не возникает, все договоренности выполняются, оплата строго в срок после выполнения работы. Очень приятно сотрудничать.