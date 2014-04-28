Курсовая по экономической теории

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Тема: Евро - современная валюта европейских государств.

Плана нет.

Методичка есть.

Объем 30-40 страниц.курсовая по экономической теории.Самое главное пожелание, чтобы были сноски на все источникм.антиплагиат 70

10 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
237 отзывов(-4)
Выбранный исполнитель
elymira
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$34
3 дня
Оплачено, Эльмира не раз выручала нас)
Очень приятный заказчик, с положительной энергетикой)) Работы выполняются для него легко и без проблем, попробуйте) Рекомендую к сотрудничеству!
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