компьютерные сети. есть методички о все нужные материалы. страниц примерно 25-30. срок как можно быстрее.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тема: Евро - современная валюта европейских государств.
Плана нет.
Методичка есть.
Объем 30-40 страниц.курсовая по экономической теории.Самое главное пожелание, чтобы были сноски на все источникм.антиплагиат 70
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