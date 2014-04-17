ТГП ( теория государства и права)

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка129 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

ТГП ( теория государства и права).антиплагиат:70%-80%

объем: минимум 20 листов тема:"место государства в политической системе общества".План нужен на утверждение.

10 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
237 отзывов(-4)