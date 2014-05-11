Диплом: Технология швейных изделий

$138
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен1 заявка151 просмотр
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Здравствуйте.

Нужно написать диплом.

Тема: Проектирование коллекции дектской повседневной одежды

Объем: 60-65 стр.

Чертежи не нужны. Нужна только текстовая часть.

Уникальность от 75% по системе антиплагиат.

Цена 5000р.

Срок 10 дней.

Ждем заявок

10 лет назад
cheldip
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
rlida
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
14 часов назад
10 лет назад
$138
14 дней
Проект выполнен успешно. Рекомендую!!!!
Оплата в срок, отличный заказчик. Спасибо.