Диплом по финансам

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Предмет финансы организации.Оборотные средства организации. Планирование потребности в оборотных средствах.Листов 50-55, тема -экономическая оценка инвестиционного проекта.Нужен план на утверждение.

10 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
237 отзывов(-4)