Литература

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Необходимо выполнить задание, во вложении, вариант 8, кто может помочь пишите срок и стомость за работу

10 лет назад
gadla
49 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
Kiriya
35 летКазахстан
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
$20
3 дня
Работать с Екатериной понравилось. всегда на связи, сделано все по требованиям, в срок и за разумную цену. Спасибо.
Прекрасный работодатель, честный, всегда ответит на возникающие вопросы, с удовольствием работала с Галиной. Всем рекомендую.
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