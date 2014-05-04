Литература

компьютерные сети. есть методички о все нужные материалы. страниц примерно 25-30. срок как можно быстрее.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо выполнить задание, во вложении, вариант 8, кто может помочь пишите срок и стомость за работу
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