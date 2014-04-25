Выполнить курсовую работу по автоматиз.техн.процес

Дипломная.предмет бух.учёт.тема-Расходы организации:бухгалтерский и налоговый учёт(пути минимизации).60 антиплагиат.две главы.Теория и анализ.http://www.mosenergosbyt.ru/portal/page/portal/site/shareholder_investor/issuer_information/fin_otchet вот по этой главе делать отчётность). первая глава теория а во вторую вот что должно входить 2.1.характеристика предприятия 2.2.анализ 2.3.пути совершенствования. И выводы по каждой главе там.
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Предмет: Автоматизация технологических процессов
Срок сдачи: 25.04.2014
Вид работы: курсовая работа № 12772
Тип работы: Теория и практика
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