Регулирование товарных запасов - курсовая работа

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Тема: Регулирование товарных запасов

Срок сдачи: 21.04.2014

Вид работы: курсовая работа №12736

Тип работы: Теория и практика

Предмет: Маркетинг

Вариант: 16

10 лет назад
vvinss
Равшан 
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
30 отзывов(-2)