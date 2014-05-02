Диплом,сoвepшeнcтвoв-е yпp-я 6лaгoycтpoйcтройством

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тема: Coвepшeнcтвoвaниe yпpaвлeния 6лaгoycтpoйcтвoм и oзeлeнeниeм тeppитopии

есть план и 1-2 главы (с комментами небольшими)

надо сдать 3 главу, комменты к 1-2 исправить.

план: http://joxi.ru/VCtRUxjKTJByDhDS09M

3 главу написать примерно на 20-25 страниц

оперативно

срок-стоиомсть?

10 лет назад
serg11235
Сергей 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 дня назад