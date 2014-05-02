Диплом,сиcтeмa yпpaвлeния мaccoвoй ycтaнoвкoй ОС

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрытнет заявок124 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Вид работы: Дипломная работа

Тип работы: Теория + практика

Тема: Cиcтeмa yпpaвлeния мaccoвoй ycтaнoвкoй oпepaциoнныx cиcтeм для 3AO «Флaнт»

Обьём: 75

Дата: 2014-05-02

система частично готова, есть материал

соотв-но нужно все это дело грамотно описать

что есть:

http://joxi.ru/CCJRU_3JTJDrZOyeeFY

еще есть метода http://yadi.sk/d/18ccVs78MiwRH

срок-стоимость?

10 лет назад
serg11235
Сергей 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 дня назад