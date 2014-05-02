Дипломная работа

Дипломная.предмет бух.учёт.тема-Расходы организации:бухгалтерский и налоговый учёт(пути минимизации).60 антиплагиат.две главы.Теория и анализ.http://www.mosenergosbyt.ru/portal/page/portal/site/shareholder_investor/issuer_information/fin_otchet вот по этой главе делать отчётность). первая глава теория а во вторую вот что должно входить 2.1.характеристика предприятия 2.2.анализ 2.3.пути совершенствования. И выводы по каждой главе там.
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Тема: Организация транспортировки в локальных цепях поставок
Исходные данные в проект : объемы перевозочной деятельности, показатели использования транспорта, экономика транспортировки, использование топливо-энергетических ресурсов, оценка качества поставок.
Содержание
Глава 1 применение автомобильного транспорта в локальных цепях поставок.
1.1 закономерности функционирования цепей поставок
1.2 звенья цепи поставок
1.3 особенности использования автомобильного транспорта в системе доставки грузов
Глава 2 характеристика торгово-закупочной деятельности малого предприятия
2.1 расчет потребности автотранспортных средств
2.2 оценка возможности использования других видов транспорта
2.3 показатели использования транспорта
Глава 3 эффективность, качество, надежность
3.1 анализ затрат на транспортировку
3.2 анализ затрат топлива
3.3 оптимизация затрат
Перечень графического материала:
1. показатели использования автотранспорта
2. характеристика малого предприятия
3. выбор маршрута поставки
4. сравнительная оценка использования различных видов транспорта
5. экономика транспорта
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