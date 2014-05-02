Дипломная работа

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Тема: Организация транспортировки в локальных цепях поставок

Исходные данные в проект : объемы перевозочной деятельности, показатели использования транспорта, экономика транспортировки, использование топливо-энергетических ресурсов, оценка качества поставок.

Содержание

Глава 1 применение автомобильного транспорта в локальных цепях поставок.

1.1 закономерности функционирования цепей поставок

1.2 звенья цепи поставок

1.3 особенности использования автомобильного транспорта в системе доставки грузов

Глава 2 характеристика торгово-закупочной деятельности малого предприятия

2.1 расчет потребности автотранспортных средств

2.2 оценка возможности использования других видов транспорта

2.3 показатели использования транспорта

Глава 3 эффективность, качество, надежность

3.1 анализ затрат на транспортировку

3.2 анализ затрат топлива

3.3 оптимизация затрат

Перечень графического материала:

1. показатели использования автотранспорта

2. характеристика малого предприятия

3. выбор маршрута поставки

4. сравнительная оценка использования различных видов транспорта

5. экономика транспорта

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10 лет назад
diplomstu
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад