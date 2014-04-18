Дипломная по прикладной информатике в экономике
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дипломная по экономике продаж
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт10 лет назад
Две дипломные работыРефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт10 лет назад
Дипломная работа по психологии личностиЗакрыт10 лет назад
Разработка мероприятий по эффективному использованию технологий рекрутментаЗакрыт10 лет назад
Разработка рекомендаций по выравниванию сезонных колебаний спроса в гостиницеЗакрыт10 лет назад
Роль и перспективы функционирования Банков развитияРефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Ответственность за получение взятки в российском уголовном правеЗакрыт10 лет назад
все материалы во вложении сдача частями, согласно сроков, указанных в задании срок на всю работу 15 мая сумму указывайте в рубляхРефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт10 лет назад
Дипломная работа на тему: "Технологии формирования корпоративной культуры в системе управления персоналом". Специальность: менеджмент. Объем: 100 страниц. Оригинальность не менее 70% на сайте Antiplagiat.ru Есть план утвержденный, методические рекомендации В работе 3 главы: теория и практика. Срок сдачи 1 главы 23 ...Закрыт10 лет назад
- $300
Тема: Организация транспортировки в локальных цепях поставок Исходные данные в проект : объемы перевозочной деятельности, показатели использования транспорта, экономика транспортировки, использование топливо-энергетических ресурсов, оценка качества поставок. Содержание Глава 1 применение автомобильного транспорта в локальных цепях поставок. 1.1 ...Закрыт10 лет назад