Дипломная работа по предмету финансы и кредит

Дипломная работа на тему: "Технологии формирования корпоративной культуры в системе управления персоналом". Специальность: менеджмент. Объем: 100 страниц. Оригинальность не менее 70% на сайте Antiplagiat.ru Есть план утвержденный, методические рекомендации В работе 3 главы: теория и практика. Срок сдачи 1 главы 23 ...