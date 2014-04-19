Диплом: Менеджмент ( Только 1-я глава)

$30
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки127 просмотров
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Здравствуйте.

Нужно написать 1-ю главу диплома.

Тема: Процесс совершенствования управления организацией в условиях рынка.

Объем: 30 стр.

Срок 5 дней.

Цена 1000р.

Уникальность от 73% по системе антиплагиат.

План прилагаем.

10 лет назад
cheldip
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад