Диплом: Менеджмент ( Только 1-я глава)

Выполнить курсовую работу, смотрим задание вариант №2 и 10( два курсовых)
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Здравствуйте.
Нужно написать 1-ю главу диплома.
Тема: Процесс совершенствования управления организацией в условиях рынка.
Объем: 30 стр.
Срок 5 дней.
Цена 1000р.
Уникальность от 73% по системе антиплагиат.
План прилагаем.
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