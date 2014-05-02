Реферат по статье на испанском

Здравствуйте. Нужно написать 1-ю главу диплома. Тема: Процесс совершенствования управления организацией в условиях рынка. Объем: 30 стр. Срок 5 дней. Цена 1000р. Уникальность от 73% по системе антиплагиат. План прилагаем.
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Необходимо написать реферат на русском по статье на испанском языке. Тематика статей - история Испании. Статьи в приложении. Выбираем одну статью и по ней пишем.
Объем реферата - 6 - 8 страниц, 14 шрифт, интервал 1,5.
Работе необходимо написать в соответствии с методическими указаниями.
Сроки до 1 мая.
Процент АП - более 60%
Оплата - ЯД
Жду ваши предложения с указанием сроков и цены работы. Указывайте цену в заявке в рублях.
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