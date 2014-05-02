Реферат по статье на испанском

Необходимо написать реферат на русском по статье на испанском языке. Тематика статей - история Испании. Статьи в приложении. Выбираем одну статью и по ней пишем.

Объем реферата - 6 - 8 страниц, 14 шрифт, интервал 1,5.

Работе необходимо написать в соответствии с методическими указаниями.

Сроки до 1 мая.

Процент АП - более 60%

Оплата - ЯД

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