Реферат по статье на испанском

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен1 заявка97 просмотров
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Необходимо написать реферат на русском по статье на испанском языке. Тематика статей - история Испании. Статьи в приложении. Выбираем одну статью и по ней пишем.

Объем реферата - 6 - 8 страниц, 14 шрифт, интервал 1,5.

Работе необходимо написать в соответствии с методическими указаниями.

Сроки до 1 мая.

Процент АП - более 60%

Оплата - ЯД

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10 лет назад
trogvar1
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
nastya_biruckova
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
$25
10 дней
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