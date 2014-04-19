Финансовый план проекта (диплом)

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Тема диплома: Разработка бизнес плана предприятия (на примере фитнес центра)

Ищу автора, который способен самостоятельно сделать финансовый план проекта,

с учетом действующих налоговых ставок и норм амортизации,

в составе:

- Основные допущения

- Анализ структуры налоговых платежей

- Анализ структуры полной себестоимости

- Финансовые результаты проекта

- Отчет о движении денежных средств

- Динамика оборотного капитала

- Расчет ставки дисконтирования

- Показатели инвестиционной эффективности

- Анализ чувствительности

- Выводы о целесообразности реализации проекта

АНАЛИЗ РИСКОВ

Описание и способы минимизации рисков

Профиль риска проекта

В качестве исходных данных есть:

Финансовая модель проекта (в перспективе 3-х лет, детализированная до месяца), включая:

План инвестиционных затрат

Штатное расписание

Прогноз продаж

Все итоговые таблицы нужны в MS Excel c сохранение формул счета

срок 3-5 дней

цена - обсуждается

10 лет назад
bb474
51 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад