Финансовый план проекта (диплом)

Необходимо написать реферат на русском по статье на испанском языке. Тематика статей - история Испании. Статьи в приложении. Выбираем одну статью и по ней пишем. Объем реферата - 6 - 8 страниц, 14 шрифт, интервал ...
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Тема диплома: Разработка бизнес плана предприятия (на примере фитнес центра)
Ищу автора, который способен самостоятельно сделать финансовый план проекта,
с учетом действующих налоговых ставок и норм амортизации,
в составе:
- Основные допущения
- Анализ структуры налоговых платежей
- Анализ структуры полной себестоимости
- Финансовые результаты проекта
- Отчет о движении денежных средств
- Динамика оборотного капитала
- Расчет ставки дисконтирования
- Показатели инвестиционной эффективности
- Анализ чувствительности
- Выводы о целесообразности реализации проекта
АНАЛИЗ РИСКОВ
Описание и способы минимизации рисков
Профиль риска проекта
В качестве исходных данных есть:
Финансовая модель проекта (в перспективе 3-х лет, детализированная до месяца), включая:
План инвестиционных затрат
Штатное расписание
Прогноз продаж
Все итоговые таблицы нужны в MS Excel c сохранение формул счета
срок 3-5 дней
цена - обсуждается
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