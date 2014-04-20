Курсовая (теория) "Электронные деньги "

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки97 просмотров
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Предмет: Электронная коммерция

Тема: Электронные деньги в современном мире

Тип: kurs1

Объем: 35 листов

Срок: 20.04.14

Пожелания:

Заказываю у вас курсовую с ниже перечисленными критериями. Направляю материалы (Три работы, из них можно чего-нибудь взять) и методичку, по которым нужно сделать курсовую. Курсовая должна быть построена с учетом мировых тенденций, с указанием электронных денег в других странах, не особо акцентируя на одной России.

10 лет назад
berqt
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад