Курсовая (теория) "Электронные деньги "

Предмет: Электронная коммерция

Тема: Электронные деньги в современном мире

Тип: kurs1

Объем: 35 листов

Срок: 20.04.14

Пожелания:

Заказываю у вас курсовую с ниже перечисленными критериями. Направляю материалы (Три работы, из них можно чего-нибудь взять) и методичку, по которым нужно сделать курсовую. Курсовая должна быть построена с учетом мировых тенденций, с указанием электронных денег в других странах, не особо акцентируя на одной России.