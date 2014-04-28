Курсовая работа макроэкономика

Предмет: Электронная коммерция Тема: Электронные деньги в современном мире Тип: kurs1 Объем: 35 листов Срок: 20.04.14 Пожелания: Заказываю у вас курсовую с ниже перечисленными критериями. Направляю материалы (Три работы, из них можно чего-нибудь взять) и ...