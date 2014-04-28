Курсовая работа макроэкономика

$50
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен1 заявка77 просмотров
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Необходимо написать курсовую работу по макроэкономике

Темы работы «Экономические институты и их роль в современной рыночной экономике»

Работы необходимо выполнить в соответствии с методическими указаниями (вечером добавлю методичку в проект)

Объем работы 30 страниц

Требования к оформлению: размер шрифта — 14, интервал — 1,5

Процент уникальности работы более 75% по etext antiplagiat

Работу необходимо выполнить: крайний срок до 23:00 26.04.2014 (26 апреля).

Перед написанием работы хочу увидеть и согласовать план работы.

Оплата - 1500 р Яндекс Деньги

10 лет назад
trogvar1
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
natasha541
53 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$40
7 дней
Спасибо за отличную работу! Быстро, качественно, в полном соответствии с ТЗ! Рекомендую Наталью как замечательного исполнителя!
Как обычно лишь позитивные эмоции от сотрудничества, спасибо.