PascalABC . игра "Тетрис"

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для курсовой по программированию, PascalABC . игра

"Тетрис"

+ пояснит. записка на 20стр.

1. теоретический часть

- постановка задачи

- обзор аналогов

- выбор инструментов

2. проективная часть

- описания алгоритма

- описания прогр. мод.

- руководство пользов-ие

10 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад