Курсовая работа по истории туризма

$50
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки129 просмотров
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Тема: Средневековые университеты Европы и их роль в развитии образовательного туризма

Глава 1 – теория сухая, 3 раздела, выводы

Глава 2 – 3 раздела, собственно "тело". Главы равные по объему.

Ссылки

В общем, всё по ГОСТу.

План нужно согласовать заранее

Объем – 23 минимум страниц

Уникальность – 50+ по eTXT

Сроки – 14 дней

Проект нужно сделать до понедельника вечера.

10 лет назад
amelya621
30 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
asadov-2506
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$20
1 день