Доработка диплома по экономике

Здравствуйте, рассмотрите, пожалуйста, следующий заказ.

Требуется доработать введение и 1ую главу дипломной работы по экономике на тему "Теоретические аспекты факторного анализа прибыли от продаж "

Все методические материалы – прилагаем.

Также прилагаем 2 варианта введения и 1ой главы работы, которая не была принята науч. руководителем.

Причина отказа в принятии работы - Несоответствие заявленной теме и плану работы.

Также прилагаем файл - теория ВКР - как пример работы другого студента, которую преподаватель принял.

Необходимо -

1. Доработать первую главу диплома в соответствии с утвержденным планом (можно использовать имеющиеся материалы, либо переписать полностью).

2. В работе обязательно использование свежей литературы (2010-2013 гг.), наличие графиков и таблиц, составленных на основе современных статистических данных, списка источников (не менее 40), ссылок на список источников по тексту работы.

3. Особое внимание обратить на то, что весь материал в работе должен касаться именно факторного анализа прибыли от продаж (не чистой прибыли и т.д.).

4. Введение сделать не менее, чем на 5 листах.

Работы скопированные из Интернета — не принимаются и не оплачиваются (Антиплагиат).

В заявках — обязательно указывать стоимость и срок исполнения.

Ждем Ваших предложений.