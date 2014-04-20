Реферат по лингвистике китайского языка

для курсовой по программированию, PascalABC . игра "Тетрис" + пояснит. записка на 20стр. 1. теоретический часть - постановка задачи - обзор аналогов - выбор инструментов 2. проективная часть - описания алгоритма - описания прогр. мод. - руководство пользов-ие
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тема: Лексика китайского языка.
С примерами на китайском.
Срок: 5 дней.
Объём: 15 стр.
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте, рассмотрите, пожалуйста, следующий заказ. Требуется доработать введение и 1ую главу дипломной работы по экономике на тему "Теоретические аспекты факторного анализа прибыли от продаж " Все методические материалы – прилагаем. Также прилагаем 2 варианта введения и 1ой ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Основные противоречия процесса обучения. 20 листовРефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Воспитание военнослужащих в коллективе и через коллектив. 20 листов.Закрыт10 лет назад
- $30
Здравствуйте. Нужно написать курсовую. Тема: уставной капитал организации. Объем: 30 стр. От клиента: Написать курсовую работу > Работа должна состоять из: > Аннотация > Введение (1,5-2 стр.) > Основная часть бедет состоять из 2-3 глав, которые в свою очередь ...Закрыт10 лет назад
Тема: "обоснование и выбор перегрузочных машин для контейнерного терминала речного порта с грузооборотом 150 000 тонн в год". Срок сдачи до 20 мая.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $50
Тема: Средневековые университеты Европы и их роль в развитии образовательного туризма Глава 1 – теория сухая, 3 раздела, выводы Глава 2 – 3 раздела, собственно "тело". Главы равные по объему. Ссылки ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт10 лет назад
Доработка дипломной работы "Особенности зимовки домового и полевого воробьев города Казани" Практику делать по программе статистик 8. Работа почти готова, нужно доработать две главы и сделать расчёты. Работа должна быть такой же как образец, только надо добавить ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Необходимо написать курсовую работу по макроэкономике Темы работы «Экономические институты и их роль в современной рыночной экономике» Работы необходимо выполнить в соответствии с методическими указаниями (вечером добавлю методичку в проект) Объем работы 30 страниц Требования к оформлению: ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен10 лет назад
Предмет: Электронная коммерция Тема: Электронные деньги в современном мире Тип: kurs1 Объем: 35 листов Срок: 20.04.14 Пожелания: Заказываю у вас курсовую с ниже перечисленными критериями. Направляю материалы (Три работы, из них можно чего-нибудь взять) и ...Закрыт10 лет назад