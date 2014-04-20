Дипломная по экономике

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Тема: Оборотные средства организации. Планирование потребности в оборотных средствах. 60 стр, антиплагиат 70. нужен план на утверждение, срок день

10 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
237 отзывов(-4)