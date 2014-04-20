Доделать курсовую по педагогике

Здравствуйте, рассмотрите, пожалуйста, следующий заказ. Требуется доработать введение и 1ую главу дипломной работы по экономике на тему "Теоретические аспекты факторного анализа прибыли от продаж " Все методические материалы – прилагаем. Также прилагаем 2 варианта введения и 1ой ...