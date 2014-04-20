Доделать курсовую по педагогике

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка95 просмотров
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Нужно исправить текст в курсовой работе по рекомендации научного руководителя.главы 2 стр 34, интересует цена за данную работу.

10 лет назад
fofonred
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад