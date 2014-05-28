Реферат Маркузе "Одномерный человек"

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен1 заявка111 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Реферат Маркузе "Одномерный человек"

На примере речи политика найти признаки одномерности, опираясь на труд Маркузе "Одномерный человек"

10 лет назад
Allenka
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
nastya_biruckova
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
$10
3 дня
Отличная работа, выполнена в срок, рекомендую как отличного исполнителя
Сотрудничество прошло замечательно, советую всем.