тема дипломного проекта – «Реконструкция жилого 3-х этажного дома».

Небольшая проблема в том, что сам объект находится в Италии, а не в России. Однако вся необходимая информация может быть предоставлена.

Время защиты работы – конец июня.

Требуется увеличение полезной площади дома на около 30%,надстройка этажа, мансарды и т.д

В прикрепленном файле - фото объекта и планировки. Приветствуется использование в проекте новых технологий (особенно связанных с возобновляемой энергией и энергосбережением).

Прошу учесть, что возможно потребуются УСТНЫЕ пояснения и консультации по всем разделам диплома.