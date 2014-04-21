Тема: Судебное следствие. Объём: 25 стр. Срок: 5 дней. Антиплагиат: не меньше 50.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
тема дипломного проекта – «Реконструкция жилого 3-х этажного дома».
Небольшая проблема в том, что сам объект находится в Италии, а не в России. Однако вся необходимая информация может быть предоставлена.
Время защиты работы – конец июня.
Требуется увеличение полезной площади дома на около 30%,надстройка этажа, мансарды и т.д
В прикрепленном файле - фото объекта и планировки. Приветствуется использование в проекте новых технологий (особенно связанных с возобновляемой энергией и энергосбережением).
Прошу учесть, что возможно потребуются УСТНЫЕ пояснения и консультации по всем разделам диплома.
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт10 лет назад
дипломный проект на тему: Разработка технологической линии по производству продуктов питания (например, яблочного сока или каких-нибудь других продуктов питания ) срок - 2-3 недели или может у кого есть что-то готовое на такую тему?Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно исправить текст в курсовой работе по рекомендации научного руководителя.главы 2 стр 34, интересует цена за данную работу.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Задание во вложении. Стоимость и сроки ЖДУ ОТ ВАС В ПРОЕКТЕЗакрыт10 лет назад
Тема: Оборотные средства организации. Планирование потребности в оборотных средствах. 60 стр, антиплагиат 70. нужен план на утверждение, срок деньЗакрыт10 лет назад
Нужен специалист для постоянного сотрудничества. Задания: написание студенческих работ. Работа удалённая.Закрыт10 лет назад
- $10
Мне нужно срочно повысить оригинальность работы на сайте http://www.antiplagiat.ru СРОЧНО!!!Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт10 лет назад
Задание во вложении. Стоимость и сроки жду от вас сразу в проекте. Язык преподавания - немецкий, сама курсовая - на русском.Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт10 лет назад