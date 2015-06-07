Allenka

Елена Игнатова Allenka

 
44 годаРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$2
выплачено фрилансерам
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Отзывы фрилансеров
tovkaleva
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
год назад
$15
10 баллов
4 года назад
Курсовая по управленческому учету
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Хороший исполнитель, рекомендую
Ответный отзыв
Cemenovich
Елена 
54 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$2
10 баллов
6 лет назад
Перевод таблицы в Excel
Четкая постановка задачи, все пояснения сразу на примере. Оплата моментальная. Легко и приятно работать с таким заказчиком.
Отличная оперативная работа! Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
daraan
Алим 
34 годаКазахстан
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Перевод на английский
Задание было небольшое, но все равно приятно было с вами поработать. Рекомендую Елену как заказчика!
Отличная оперативно выполненная работа! Рекомендую!
Ответный отзыв
lubsha
Любовь 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
$28
2 балла
9 лет назад
Курсовой Регионализация Испании
Не рекомендую связываться с данным посредником (заказчиком) - никогда не знаешь чего от Лены ожидать, даже выполнив все требования (по содержанию, антиплагиату, объему), внеся небольшие корректировки по требованию, и получив одобрение от Лены - "принимаю, все ок.", через пару недель получила от нее негативный отзыв с общими комментариями...
Работа выполнена плохо, с доработкой не справились, так как совершенно не разобралась в вопросе. Если не стоит цель получить качественную работу - можете смело обращаться.
Ответный отзыв
professor1978
Ольга 
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
$135
10 баллов
9 лет назад
Диплом Международные отношения между РФ и Италией
Заказ еще в работе
Работа выполнена на хорошем уровне
Ответный отзыв