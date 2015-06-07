Не рекомендую связываться с данным посредником (заказчиком) - никогда не знаешь чего от Лены ожидать, даже выполнив все требования (по содержанию, антиплагиату, объему), внеся небольшие корректировки по требованию, и получив одобрение от Лены - "принимаю, все ок.", через пару недель получила от нее негативный отзыв с общими комментариями...