Диплом Венчурное инвестирование

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт5 заявок157 просмотров
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Диплом Венчурное инвестирование инноваций на примере зарубежных стран, 65 листов, оригинальность 85% по АП, имеется план 

5 лет назад
Allenka
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
4 года назад