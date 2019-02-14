Требуется исполнитель для написания текста на экономическую тему: Проблемы развития малого бизнеса. Текст должен иметь введение, объяснение актуальности темы, анализ данных по России, идею решения проблемы. Объём - 20-30 страниц текста шрифтом Times New Roman ...
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Очень надо написать статью. Тема "Формирование и повышение политической культуры учащихся 9-11 классов на уроках обществознания посредством применения обществоведческих источников". Примерно 6-7 листов.
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