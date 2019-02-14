Написать статью

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт4 заявки133 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Очень надо написать статью. Тема "Формирование и повышение политической культуры учащихся 9-11 классов на уроках обществознания посредством применения обществоведческих источников". Примерно 6-7 листов.

5 лет назад
SatniA
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад