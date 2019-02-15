Курсовая по wpf с подключением базы

добрый день

С# WPF XAML база данных

тема "тесты".

должна быть база пользователей.

вначале пройти регистрацию либо осуществить вход, если уже пользователь есть.

далее окно выбора тестов.

ну и сами тесты на разную тематику (конкретнее напишу)

в тестах могут будут картинки, в конце окно с результатом.

сохранение данных о тестировании.

пояснительной может не быть.

сроки и цена