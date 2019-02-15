Курсовая по wpf с подключением базы

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки173 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

добрый день

С# WPF XAML база данных

тема "тесты". 

должна быть база пользователей. 

вначале пройти регистрацию либо осуществить вход, если уже пользователь есть. 

далее окно выбора тестов. 

ну и сами тесты на разную тематику (конкретнее напишу)

в тестах могут будут картинки, в конце окно с результатом. 

сохранение данных о тестировании. 

пояснительной может не быть. 

сроки и цена

5 лет назад
ivanov_petr
33 годаБеларусь
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад