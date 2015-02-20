Магистерская: Нематериальные активы и капитализация

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен2 заявки152 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Магистерская диссертация Нематериальные активы и капитализация компании, 120 листов, оригинальность 80%, сноски, свежая литература, оформление стандартное

9 лет назад
Allenka
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
Anders_Schultz
Андрей 
46 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$360
20 дней
Работаю с Андреем не первый год и только положительные результаты. Спасибо за качество и надежность!
С Еленой, как всегда, сотрудничество прошло без проблем! Рекомендую!