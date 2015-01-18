Курсовая по методике преподавания русского языка

предмет: методика преподавания русского языка.

тема: современные педагогические технологии как эффективное условие организации учебного процесса на уроках русского языка в образовательном учреждении.

глава 1. что скрывается под термином технология, откуда он появился, кто является его основателем, дать понятия технология, педагогическая технология, образовательная технология. (нужно обратиться к сайту 1 сентября, Горбич О.И. ). представить разные классификации технологий по Селевко Г.К. + свое мнение исходя из написанного, нужно всю информацию разделить на два параграфа.

глава 2. применение технологии самой себя, необходимо представить конспекты по данным технологиям, задания тоже должны быть по данным технологиям (можно взять диалоговую технологию и развитие критического мышления через чтение и письмо (учебник Горбич О.И.))

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