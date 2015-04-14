Работа над диссертацией педагогика->информатика

$150
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен3 заявки157 просмотров
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Тема: Электронный образовательный комплекс как средство организации самостоятельной работы студентов при изучении математической логики

Часть материала имеется

Помимо диссертации требуется сделать электронный учебник, который организует в нем систему самостоятельных работ, систему контроля в виде тестов.

Эксперимент по применению учебника.

Все материалы есть, есть хороший научный руководитель. Мне самому некогда этим заниматься.

Далее поступление в аспирантуру, работа еще будет.

9 лет назад
nikolay21
Николай 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
9 лет назад
$150
20 дней
Продолжаем работать уже несколько месяцев. Все устраивает. Надеюсь на такой же результат в дальнейшем.
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