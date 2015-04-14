Работа над диссертацией педагогика->информатика

Тема: Электронный образовательный комплекс как средство организации самостоятельной работы студентов при изучении математической логики

Часть материала имеется

Помимо диссертации требуется сделать электронный учебник, который организует в нем систему самостоятельных работ, систему контроля в виде тестов.

Эксперимент по применению учебника.

Все материалы есть, есть хороший научный руководитель. Мне самому некогда этим заниматься.

Далее поступление в аспирантуру, работа еще будет.