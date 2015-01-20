2 курсовые по макроэкономике

$60
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен2 заявки143 просмотра
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Предмет, дисциплина: макроэкономика

Тема работы: глобализация мировой экономики: фактор и направление

Тип работы: Курсовая

Содержание: Теория

Объем работы: 25-30

Предмет, дисциплина: макроэкономика

Тема работы: интеллектуальность капитализации:его формы и развитие

Тип работы: Курсовая

Содержание: Теория

Объем работы: 25-30

Антиплагиат по обеим работам не менее 70% по антиплагиат.ру

Выполнить срочно, срок сдачи СТРОГО не позднее 19 января до 12.00 мск

Бюджет 3400р.

9 лет назад
tvoiaelena
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
toss89
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
9 лет назад
$60
1 день
Огромное спасибо за качественные работы, сданные в срок!
Порядочный, честный и ответственный заказчик. Сделка прошла на высшем уровне - приятно иметь дело. Наилучшие отзывы и рекомендации.