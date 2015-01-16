Технология автоматической сварки под флюсом.

есть диплом, который предыдущий автор подготовил недобросовестно. заказчица нашла достаточное количество косяков. нужно проверить работу на такие косяки и исправить. замечания заказчицы во вложении. саму дипломную работу пришлю исполнителю. но надо не только эти замечания исправить, но и вообще проверить, ...