Технология автоматической сварки под флюсом.

Заказ на курсовую по предмету Основы контроллинга Тема: Формирование системы управленческого учета. посмотрите в интернете: Система управленческого учета как стратегический ресурс в конкурентной борьбе, Медведко К.А. там хорошо расписано про что работа) Метод.указания в прикр.файле.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Курсовая работа. 15 листов. Все оформлено в рамках. 2 чертежа. Нет никаких рекомендаций, приложений и методичек :) Срок до 29ого января.
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Требуется написать курсовую работу на тему: "Анализ и оценка структуры, динамики продаж". В наличии также имеются другие темы учебных работ.Рефераты, Курсовые и Дипломы8 заявокЗакрыт9 лет назад
Коллеги! Необходимо сделать 2 задания по предметам (по одному на каждый): - Основы нейропсихологии - Введение в клиническую психологию и психиатрию Задания связаны с темой расстройств. Если у Вас есть опыт написания работ в данных областях - оставьте заявку, я ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен9 лет назад
Сделать одно задание - на скане оно третье Срок: 16.01.2015, 20.00 по Мск Оформление: вордРефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт9 лет назад
есть диплом, который предыдущий автор подготовил недобросовестно. заказчица нашла достаточное количество косяков. нужно проверить работу на такие косяки и исправить. замечания заказчицы во вложении. саму дипломную работу пришлю исполнителю. но надо не только эти замечания исправить, но и вообще проверить, ...Закрыт9 лет назад
Добрый день! Нужно выбрать тему для диплома: специальность ГМУ. практику проходить по месту работы в автоцентре. нужно как то связать государственное регулирование автоэкспертизы, или что-то придумать с законом об ОСАГО . очень часто обращаются недовольные клиенты, которых не устраивает ...Закрыт9 лет назад
диплом Maтeмaтичecкиe мoдeли мнoгoкpитepиaльныx зaдaч пpинятия peшeний. + программа на любом языке, которая решает задачу выбора оптимального набора до 1 марта стоимость в рублях?Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Дисциплина "Национальная безопасность" Тема "Влияние социальных и политических конфликтов на национальную безопасность РФ" Общее число страниц от 100 ( текста - 70-90) Антиплагиат 80% Оформление по Госту. Пишите ваши вопросы и ценыРефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен9 лет назад
курсовая работа предмет: таможенно-тарифное регулирование тема: анализ применения тарифных квот теория и практика 25 страниц. 10 источниковЗакрыт9 лет назад