Основы нейропсихологии и клиническая психология

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен4 заявки135 просмотров
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Необходимо сделать 2 задания по предметам (по одному на каждый):

- Основы нейропсихологии

- Введение в клиническую психологию и психиатрию

Задания связаны с темой расстройств.

Если у Вас есть опыт написания работ в данных областях - оставьте заявку, я пришлю описания заданий.

9 лет назад
radiksyzran
Радик 
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Zlata_RUAF
42 годаУкраина
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
9 лет назад
$16
1 день
Несмотря на сложность задания, обе работы получили высшую оценку преподавателя. Спасибо, Наталья!
Спасибо за четко поставленное задание и пунктуальность!