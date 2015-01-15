Речь для диплома по базам данных и базам знаний

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки136 просмотров
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речь, для дипломам по базам данных и базам знаний

на 2 стр.

примерный план: 1 постановка задачи, 2 понятие , 3 модели , 4 выводы о достоинствах и недостатках.

план диплома

срок и стоимость?

9 лет назад
serg11235
Сергей 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 дня назад