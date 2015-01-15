Речь для диплома по базам данных и базам знаний

Тема диплома такая: " Социально -педагогическая характеристика коммуникативной сферы и её развитие у детей старшего дошкольного возраста". Требования : не более 60ти страниц, авторов в списке литературы не менее 60 тоже. 1глава - 2-3 параграфа. ...