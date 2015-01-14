Дипломная работа по психологии

Тема диплома такая: " Социально -педагогическая характеристика коммуникативной сферы и её развитие у детей старшего дошкольного возраста". Требования : не более 60ти страниц, авторов в списке литературы не менее 60 тоже. 1глава - 2-3 параграфа. 2глава - формирующий эксперимент или программа(цель, принципы и содержание), затем средства реализации этой программы(это след.параграф 2ой главы) и затем -итоговый эксперимент (схема, таблица, график), т.е. результаты использования этой программы. Ну потом как обычно список литературы и приложения .

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