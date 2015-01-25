Курсовой проект - проектирование предприятий автомобильного транспорта

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен1 заявка174 просмотра
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Добрый день

Нужно сделать пять вариантов одной работы по методическим указаниям.

Готовы отдать пять разным авторам, если один не возьмется делать все.

Во вложении карточки вариантов.

И МУ по работе

Срок до 20.01-21.01

АП 70%

9 лет назад
ela1991
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
byrish
Борис 
58 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$50
7 дней
Отличный специалист. Оперативное выполнение работы Борис действительно знает свой предмет Рекомендую для сотрудничества.
Отличный заказчик Всегда на связи Оперативное решение вопросов Своевременная оплата Рекомендую к сотрудничеству
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