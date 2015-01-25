1) Магистерская работа 2) На тему "Словотворення у сучасній італійській мові" 3) Плана нету, заверять нужно будет потом 4) С использованием как можно больше итальянских источников. Работа будет сдаваться преподу итальянского языка 5) Сроки выполнения - 3-4 месяца
Курсовой проект - проектирование предприятий автомобильного транспорта
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Добрый день
Нужно сделать пять вариантов одной работы по методическим указаниям.
Готовы отдать пять разным авторам, если один не возьмется делать все.
Во вложении карточки вариантов.
И МУ по работе
Срок до 20.01-21.01
АП 70%
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