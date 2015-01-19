Реферат по региональной экономике

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен5 заявок208 просмотров
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Нужен реферат по мировой экономике (А26).

План работы:

Введение.

Основная часть:

1.Инвестиционный потенциал региона, инвестиционная привлекательность, инвестиционный индекс.

2. Основные инструменты региональной политики (субсидии, инвестиции и др).

Заключение

Список использованной литературы

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ТРЕБОВАНИЯ!!!

Объем — 25 страниц.

Times new roman, 14 шрифт, полуторный интервал. Ссылки постранично (сносками).

Хотелось бы поработать с непосредственным исполнителем, а не с посредником.

Использовать только учебники, журналы и законодательные акты! Никаких готовых работ!

Интернет-ссылки в списке литературы не использовать! Нужны СВЕЖИЕ источники и периодическая литература!

Оригинальность — 70 %.

Указывайте цены и сроки. Цена фиксируется в российских рублях, поэтому в комментариях пишите цену в рублях!

Оплата — Яндекс.Деньги / WebMoney в течение 1–2 дней после сдачи работы.

9 лет назад
El_Brujo
Артем 
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Darya_Garn
Дарья 
40 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад
$15
3 дня
Дарья блестяще (я бы сказал - креативно) выполнила это не самое простое задание. Работа выполнена в соответствии с оговоренными требованиями. Большое спасибо!
Артем четко поставил задачу. Оперативно принял заказ и еще оперативнее оплатил заказ. Спасибо за сотрудничество! Замечательный заказчик! Всем рекомендую!