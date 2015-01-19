Реферат по региональной экономике

Нужен реферат по мировой экономике (А26).

План работы:

Введение.

Основная часть:

1.Инвестиционный потенциал региона, инвестиционная привлекательность, инвестиционный индекс.

2. Основные инструменты региональной политики (субсидии, инвестиции и др).

Заключение

Список использованной литературы

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ТРЕБОВАНИЯ!!!

Объем — 25 страниц.

Times new roman, 14 шрифт, полуторный интервал. Ссылки постранично (сносками).

Хотелось бы поработать с непосредственным исполнителем, а не с посредником.

Использовать только учебники, журналы и законодательные акты! Никаких готовых работ!

Интернет-ссылки в списке литературы не использовать! Нужны СВЕЖИЕ источники и периодическая литература!

Оригинальность — 70 %.

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