Доброго времени суток! Рада что Вы заинтересовались моей работой. Надеюсь, что смогу Вам помочь.

Фриланс - моя постоянная работа.

При сотрудничестве с заказчиком предпочитаю следующий алгоритм:

1. Размещаю заявку на выполнение интересующего проекта либо отвечаю на запрос заказчика, который сам нашел меня.

2. Далее процесс ознакомления с заданием, оговаривание деталей, сроков и стоимости с заказчиком. Для меня крайне важно убедиться, что и я, и заказчик одинаково видим и понимаем суть заказа.

3. Если заказ объемный (свыше 50 листов) - я прошу внести предоплату в размере 20-30% от общей стоимости. В других случаях я сразу приступаю к выполнению проекта после его закрепления за мной.

4. После выполнения работы, она высылается заказчику для ознакомления, внесения правок и комментариев (работа высылается в ознакомительной версии PDF с ограничением прав на редактирование/копирование/печать и низким разрешением картинок), после того чего заказчик пересылает мне запрос на проведение корректировочных работ происходит оплата заказа, после чего полностью готовая работа пересылается заказчику в указанном им формате.

Оплата производится в долларах или рублях в соответствии с оговоренной стоимостью заказа. Пересчет стоимости из долларов в рубли происходит по курсу на момент проведения оплаты, если иное не оговорено с заказчиком.

5. Если после оплаты и сдачи работы, заказчику понадобится внести дополнительные правки и изменения - такая работа проводится бесплатно, но не более 2 обращений.

Предлагаю следующие услуги:

I) Написание учебных, научных, исследовательских работ любого уровня от задач, контрольных и рефератов до курсовых работ и проектов, лабораторных, дипломных, бакалаврских и магистерских работ.

Тематика предлагаемых работ достаточно диверсифицирована:

1. Информатика, информационные технологии в экономических науках, психологии и социологии;

2. Политэкономия, экономическая теория, история экономических наук, экономика предприятия, весь спектр финансовых дисциплин (деньги, банки и кредит; финансы предприятия, международные финансы, финансовый менеджмент и т.д.), анализ деятельности предприятия (все отрасли), внешнеэкономическая деятельность предприятия, международные экономические отношения, глобальная экономика.

3. Менеджмент и маркетинг: маркетинг (в т.ч. международный), реклама и PR, менеджмент (стратегический, инновационный, тайм, бренд и т.д.), проведение полноценных маркетинговых исследований с экономически обоснованными предложениями, управление персоналом;

4. Математика и статистика: математика, математический анализ, математическое моделирование, теория вероятности, математическая статистика, статистика и ее использование в социологии, психологии, политологии, экономике и т.д;

5. Юридические науки: хозяйственное и финансовое право, общий курс права в рамках университетской программы непрофильных вузов;

6. Психология и педагогика: общая психология, история психологии, психология труда, основы психологической практики, дифференциальная психология, возрастная психология, экспериментальная психология, политическая и социальная психология, психодиагностика, клиническая психология, инженерная психология, патопсихология, юридическая и педагогическая психология, психология правления, основы психотерапии, зоопсихология и сравнительная психология, методика проведения психологической экспертизы; история педагогики, сравнительная педагогика, общие основы психологии и педагогики;

7. Общешкольные/общеуниверситетские предметы: украинский/русский язык, литература (украинская, русская, зарубежная/всемирная), история (всемирная, Украины, России), философия, история философии, политология, социология (в т.ч. проведение социологических исследований), география, культурология, этика и эстетика, религиоведение, логика, журналистика, языковедение, лингвистика, охрана труда, гражданская оборона, охрана труда в отрасли.

8. Основы биологии человека, общий курс биологии, анатомия и эволюция нервной системы, психофизиология, антропология, основы экологии, основы демографии.

9. Иностранные языки: английский, немецкий, испанский.

II) Написание сочинений на любую тематику на английском, немецком, испанском, украинском и русском языках.

III) Любые статьи на любую тематику (рерайтинг, копирайтинг) для сайтов, рекламных и любых других целей.

IV) Обработка баз данных для маркетинговых исследований и их непосредственное проведение (для отечественного рынка и рынков других стран).

V) С радостью рассмотрю и приму участие в проекте, который не представлен в данном списке услуг, однако может быть реализован не менее успешно.

При написании работ использую собственноручно наработанную базу научной литературы, авторских конспектов, периодических изданий (отечественных и зарубежных), свежую статистическую информацию.

Оригинальность написанной работы - от 70%, одну и ту же работу не использую в разных проектах.

Я не являюсь посредником, для выполнения проектов не привлекаются другие авторы и специалисты, все работы пишутся исключительно лично мной.

При написании работ, под запрос заказчика, предоставляю отчет по системе AntiPlagiat.ru, либо любой другой системы указанной заказчиком. Оригинальность текста проверяется в Advego Plagiatus, MiraTools, Etxt.

Образование:

Харьковский национальный экономический университет,

ф-т Международных отношений

магистр

Харьковский национальный университет им. В.Н.Каразина

ф-т Психологии

магистр

Харьковский национальный университет им. В.Н.Каразина

ф-т Иностранных языков, специализация: английский и немецкий языки

специалист

С удовольствием отвечу на возникшие вопросы.