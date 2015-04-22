Дипломная по персоналу

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задание во вложении

план нужно согласовать

объем 80+литра и приложения

АП 80%

сдача по главам

диплом с речью на защиту

срок на всю работу 01.03

сумму пишите в рублях

9 лет назад
seni4ka
Елена 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
MarryVar
Мария 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
9 лет назад
$100
60 дней
Работаю с Марией не первый год и всегда только отличные результаты. Отличный специалист
Очередной раз повторяю: Елена - прекрасный заказчик, один из самых ЛУЧШИХ на проекте!!!!