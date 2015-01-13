Курсовой по экономике

Добрый день. Необходим реферат+ презентация в PowerPoint по предмету Аудиовизуальные технологии обучения. ТЕМА: УРОВНИ ВОСПРИЯТИЯ ИНФОРМАЦИИ. Требования к работе во вложении. Просьба указывать в сообщениях срок исполнения и цену (в рублях). Спасибо.