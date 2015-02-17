до позднего вечера среды, 14-01-15

курсовая работа,

теория

Тема: O6щaя xapaктepиcтикa coдepжaниe фopм, cpeдcтв и мeтoдoв кyльтypнo-дocyгoвoй дeятeльнocти,

Объём 29-30 стр. ,

Содержание Средства ,методы,формы , культурно-досуговой деятельности, список литературы с 2001 года ,

Плана нет ,

основной , почти весь материал курсовой должен быть по книге Кpacильникoв и Киceлeвa (это важно),

Шрифт 14,

16 - сами главы , в общем, формат курсовой,

такой же как и у обычной курсовой в вузах

стоимость в рублях?