Курсовая по проектированию

Тема: Производство битумной мастики

Ориентировочный срок: 26.01

Предмет: "Технология высокомолекулярных соединений".

нужно рассчитать производительность , что бы потом рассчитать материальный баланс и тепловой . Преподаватель сказал , что в регламенте дано и по методике можно насчитать , если не дано , то хотя бы примерное

Курсовой проект надо делать по практике - берем то же предприятие.

Объем у всех по-разному, все зависит от содержания. Главное, чтобы было все по требованиям.

По ссылке ( https://yadi.sk/d/RRT4LSVXdvcpp ) - архив с методичкой, регламентом и технологической схемой, аналогичным курсовым проектом (ОБЯЗАТЕЛЬНО использовать как образец), отчетом по практике заказчика.

Два чертежа компоновка и технологическая схема (есть в сфотографированном виде).

Курсовая идет по отчету практики

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