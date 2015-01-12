Курсовая работа по строительству

Добрый день. Мне необходима Ваша помощь в написании ( и последующем редактировании до момента сдачи) курсовой работы. Дисциплина "Социальная педагогика". Тема работы: "Формирование стиля делового общения как условие эффективного управления организацией". Работа из двух частей :теория+практика. ПЛАН: Оглавление ВВЕДЕНИЕ 1. Психолого-педагогические ...