Курсовая работа АХД

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Вариант №2. Практические задания все что в методичке по варианту №2. Прошу цену и срок

9 лет назад
oxana1985
Ксения 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад