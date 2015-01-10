Необходимо написать отчет по практике , практика социального работника, можно договорного отдела соцслужбы , в отчете кроме описан я организации в которой проходила практика, необходимо приложить документы на основании которых происходят соцвыплаты или другие операции ...
Диплом Жaнp фopтeп. пpeлюдии в твopч-вe coвpeмeнныx pyc. кoмпoзитopов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
мaгиcтepcкaя диccepтaция
пo cпeциaльнocти Myзыкaльнoe иcкyccтвo.
Teмa: Жaнp фopтeпиaнныe пpeлюдии в твopчecтвe coвpeмeнныx pyccкиx кoмпoзитopoв
Дoлжнo 6ыть 2 глaвы (пo 50 cтpaниц) пo 2 пoдpaздeлa c кaждым.
B пepвoй глaвe нaпиcaть пpo иcтopию вoзникнoвeния и зapoждeния этoгo жaнpa. A вo втopoй глaвe - пpo pyccкиx и coвpeмeнныx кoмпoзитopoв - A.Лядoвy, Д.Кa6aлeвcкoмy и H.Кaпycтинy
Пpo кaждoгo кoмпoзитopa нaпиcaть oco6eннocти иx cтиля,жaнpa в пpeлюдии и aнaлиз пo A.Лядoвy пpoвecти.
Hyжнo зa 2 дня нaпиcaть 1 глaвy (к 12 янвapя). Bтopyю нe cpoчнo.
Укaзывaйтe двe цeны: зa пepвyю глaвy в тeчeнии пapы днeй.
И пoтoм зa вcю paбoтy.
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $25
Предмет, дисциплина: Бухгалтерский финансовый учет Тема работы: Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, и отражение ее результатов в учете. Тип работы: Курсовая Содержание: Теория Объем работы: 20 и более Срок выполнения: 12 янв Антиплагиат по антиплагиат.ру от 60% Бюджет 1100рЗавершен9 лет назад
- $10
Предмет, дисциплина: основы аудита Тема работы: аудит операций с основными средствами Тип работы: Реферат Содержание: Теория Объем работы: 15 страниц Срок выполнения: 12 янв Минимум 4 источника в списке лит-ры, введение 1лист, заключение 1 лист, ...Завершен9 лет назад
Задание прикреплено к проекту работу желательно выполнить на английском языке. https://cloud.mail.ru/public/64df36d5feae/marketing%20as%20communication.zip Жду предложений по цене и сроку..Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт9 лет назад
Задание приложилРефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Подробное задание прикрепляю вместе в методой, антиплагиат 65.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Курсовая работа Тема: Динамика основных показателей развития России Дисциплина: Экономическая оценка инвестиций Объем не менее 40 страниц Количество ссылок на источники – не менее 15 Структура, оформление, форматирование должны соответствовать методичке (см. приложение). Работа, не отвечающая требованиям, принята не будет. К ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Тема: стра-хование и его госуд-арственное регул-ирование. Предмет: государственные и муниципальные финансы. Срок сдачи:16.01.15. Страниц: 30-35. Антиплагиат от 60%, брать из каждого источника можно не более 10%. Три главы, разбитые на параграфы, в каждой главе не ...Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт9 лет назад
Каждый реф по 10стр, взять можно оба или один 1. Нормы права: понятие и их роль в жизнедеятельности общества. 2. Роль президента РФ в государственном управлении Антиплагиат 70Завершен9 лет назад
тема номре 10- Способы воздействия в межличностной коммуникации Антиплагиат 70 Методичка естьЗавершен9 лет назад