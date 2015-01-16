Курсовая гос и муницип финансы

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Тема: стра-хование и его госуд-арственное регул-ирование.

Предмет: государственные и муниципальные финансы.

Срок сдачи:16.01.15.

Страниц: 30-35.

Антиплагиат от 60%, брать из каждого источника можно не более 10%. Три главы, разбитые на параграфы, в каждой главе не более трех параграфов.

Источников не менее 20

9 лет назад
gemkirill
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад