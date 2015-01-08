Данные по строительству объекта

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Необходим специалист со знанием строительного производства для заполнения плановых данных по составу работ, ресурсам, номам производства и расхода материалов и объемам простого строительного объекта (не более 50 операций - строительство бани).

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9 лет назад
pmlight
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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